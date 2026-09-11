Informations pratiques

Montpellier

LENAÏG

100 Rue Ferdinand de Lesseps Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Lenaïg, artiste lyonnaise, se fait connaitre sur les réseaux en publiant des reprises ainsi que ses premières compositions originales comme « Vas-y, aboie ! », « Je ne pense qu’à ça » et « Internet », qui cumulent plusieurs dizaines de millions de vues et de streams.

Lenaïg, artiste lyonnaise, se fait connaitre sur les réseaux en publiant des reprises ainsi que ses premières compositions originales comme « Vas-y, aboie ! », « Je ne pense qu’à ça » et « Internet », qui cumulent plusieurs dizaines de millions de vues et de streams.

Sa reprise de « Du ferme » de La Fouine devient virale, partagée des millions de fois et relayée par La Fouine lui-même, confirmant l’impact de Lenaïg bien au-delà de sa génération. En avril 2026, Lenaïg découvre la scène à l’occasion du Tour Éclair, 5 dates à guichets fermés à Lyon, Paris, Lille et Bruxelles.

Avec son power trio explosif, elle y révèle un talent inné, devant un public qui reprend déjà en chœur tout son répertoire. L’occasion également de dévoiler en exclusivité le nouveau titre « Rien à carrer », premier extrait de son 1er album attendu à l’automne.

à partir de 21h (ouverture des portes 20h30)

Style : Pop rock .

100 Rue Ferdinand de Lesseps Montpellier 34070 Hérault Occitanie

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English :

Lena%EFg, an artist from Lyon, is making a name for herself on social media by posting covers as well as her first original songs, such as “Go Ahead, Bark!” %BB, “Je ne pense qu’à ça” %BB, and “Internet” %BB, which have collectively garnered tens of millions of views and streams.

L’événement LENAÏG Montpellier a été mis à jour le 2026-09-11 par 34 – OT MONTPELLIER