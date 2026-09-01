L’Encamade Meillonnaise Meillon
samedi 26 septembre 2026 · Meillon
Informations pratiques
Meillon
L’Encamade Meillonnaise
Meillon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Le comité des fêtes de Meillon vous propose de découvrir une activité sportive et conviviale ouverte à tous. Après un report à cause de la canicule, l’Encamade Meillonnaise revient le samedi 26 septembre, avec un départ programmé à 10 heures de la salle polyvalente de Meillon.
Non chronométrée, la course se veut accessible et festive. Pas de gagnant au temps, mais sur tirage au sort !
Au programme :
– ♂️Course de 13 km pour les plus motivés, entre effort et plaisir avec une montée dans le coteau
– ♀️Course de 6 km accessible à tous, idéale pour se challenger ou débuter
– ♂️ Marche de 6 km pour profiter du parcours à votre rythme dans une ambiance détendue.
Un brunch sur réservation sera proposé le midi.
On vous attend nombreux pour cette première édition pleine d’énergie et de bonne humeur ! .
Meillon 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine encamademeillonnaise@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’Encamade Meillonnaise
L’événement L’Encamade Meillonnaise Meillon a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pau