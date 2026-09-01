Informations pratiques

Meillon

L’Encamade Meillonnaise

Meillon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Le comité des fêtes de Meillon vous propose de découvrir une activité sportive et conviviale ouverte à tous. Après un report à cause de la canicule, l’Encamade Meillonnaise revient le samedi 26 septembre, avec un départ programmé à 10 heures de la salle polyvalente de Meillon.

Non chronométrée, la course se veut accessible et festive. Pas de gagnant au temps, mais sur tirage au sort !

Au programme :

– ‍♂️Course de 13 km pour les plus motivés, entre effort et plaisir avec une montée dans le coteau

– ‍♀️Course de 6 km accessible à tous, idéale pour se challenger ou débuter

– ‍♂️ Marche de 6 km pour profiter du parcours à votre rythme dans une ambiance détendue.

Un brunch sur réservation sera proposé le midi.

On vous attend nombreux pour cette première édition pleine d’énergie et de bonne humeur ! .

Meillon 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine encamademeillonnaise@gmail.com

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English : L’Encamade Meillonnaise

L’événement L’Encamade Meillonnaise Meillon a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pau