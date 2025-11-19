L’Encas Concerts salades à la pause méridienne Montbéliard

L’Encas Concerts salades à la pause méridienne

Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard Doubs

Début : 2025-11-19 12:30:00

fin : 2025-11-19

2025-11-19

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Nous poursuivons ce rendez-vous éclectique initié lors de la première saison dans nos murs. De quoi satisfaire votre appétit de découverte…

Inspiré par l’idée des concerts de Jean Wiener dans les années 1920, appelés concerts-salades, L’Encas propose la

rencontre entre plusieurs styles musicaux, mais aussi le croisement avec la danse et le théâtre.

Il s’agit d’offrir au public la découverte d’époques, de sujets et de thématiques différents, suggérant des émotions inattendues et surprenantes.

Le public pourra apporter son encas pour se sustenter.

Gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80

