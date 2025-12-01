L’ENCEINTE ROMAINE, 1700 ANS D’HISTOIRE Maison du Pilier-Rouge Le Mans

L’ENCEINTE ROMAINE, 1700 ANS D’HISTOIRE

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 2 – 2 – 3 EUR

Début : 2025-12-23 15:45:00

fin : 2025-12-23 16:30:00

2025-12-23

De l’escalier des Pans-de-Gorron à la petite poterne, en longeant courtines et tours aux riches décors, découvrez l’histoire de l’enceinte romaine, candidate

au patrimoine mondial de l’Unesco.

Nouveauté en 2025 les restaurations exceptionnelles vous seront dévoilées.

Votre guide sera Isabelle Noyer

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

