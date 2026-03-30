L’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire Maison du Pilier-Rouge Le Mans
L’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire Maison du Pilier-Rouge Le Mans samedi 4 avril 2026.
L’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 16:15:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
Date(s) :
2026-04-04
De l’escalier des Pans-de-Gorron à la petite poterne, en longeant courtines et tours aux riches décors, découvrez l’histoire de l’enceinte romaine, candidate au patrimoine mondial de l’Unesco. Nouveauté en 2026 Les restaurations exceptionnelles réalisées sur des portions de l’enceinte situées dans le centre-ville vous seront dévoilées.
Votre guide sera Léonie Pirès
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme .
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement L’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire Le Mans a été mis à jour le 2026-03-26 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- La Dame de Shanghai, Les Cinéastes, Le Mans 30 mars 2026
- Demasiado Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans 31 mars 2026
- Sois parfaite et t’es toi! Comédie Le Mans Le Mans 31 mars 2026
- Histoires de fausses nouvelles Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans 1 avril 2026
- Le Matin des tout-petits C’est pour rire Médiathèque Vergers Le Mans 1 avril 2026