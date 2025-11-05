L’ENCEINTE ROMAINE DU MANS RENCONTRE AVEC L’ENTREPRISE LEFEVRE SUR LE CHANTIER Escalier du Jet d’Eau Le Mans

L’ENCEINTE ROMAINE DU MANS RENCONTRE AVEC L’ENTREPRISE LEFEVRE SUR LE CHANTIER

Escalier du Jet d’Eau Entrée des jardins de la cathédrale Le Mans Sarthe

Début : 2025-11-19 15:30:00

fin : 2025-11-19 16:45:00

Date(s) :

2025-11-19

Dans cette présentation inédite, découvrez le chantier de restauration de l’enceinte romaine commencé en 2025 et apprenez en plus sur les métiers de la restauration et sur les travaux déjà effectués dans d’autres portions de l’enceinte en ville. Une courte visite guidée des portions restaurées vous sera ensuite proposée par les guides du service Tourisme et Patrimoine.

