L’enceinte romaine Rencontre avec l’entreprise Lefèvre sur le chantier Escalier du Jet d’Eau Le Mans

L’enceinte romaine Rencontre avec l’entreprise Lefèvre sur le chantier

Escalier du Jet d’Eau Entrée des jardins de la cathédrale Le Mans Sarthe

Début : 2026-02-25 15:45:00

fin : 2026-02-25 16:45:00

2026-02-25

Comment conserve-t-on un monument historique aujourd’hui ? Présentation inédite du chantier de restauration de l’enceinte romaine. .

Escalier du Jet d’Eau Entrée des jardins de la cathédrale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

