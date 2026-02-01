L’enceinte romaine Rencontre avec l’entreprise Lefèvre sur le chantier Escalier du Jet d’Eau Le Mans
L’enceinte romaine Rencontre avec l’entreprise Lefèvre sur le chantier Escalier du Jet d’Eau Le Mans mercredi 25 février 2026.
L’enceinte romaine Rencontre avec l’entreprise Lefèvre sur le chantier
Escalier du Jet d’Eau Entrée des jardins de la cathédrale Le Mans Sarthe
Début : 2026-02-25 15:45:00
fin : 2026-02-25 16:45:00
2026-02-25
Comment conserve-t-on un monument historique aujourd’hui ? Présentation inédite du chantier de restauration de l’enceinte romaine. .
Escalier du Jet d’Eau Entrée des jardins de la cathédrale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
