L’ENCHANTERESSE DE LA MORT Savigny-en-Véron

Escape game

De 11 à 99 ans

Depuis des siècles, l’enchanteresse de la mort se prépare à régner sur le monde. Le moment est arrivé, les pouvoirs occultes des objets du musée commencent à se déchaîner. Un seul élément lui manque pour effectuer son rituel votre âme… Serez-vous capable de déjouer son sort et de sauver votre âme avant l’heure fatidique ?

5€ par participant / Gratuit pour un accompagnateur

RDV au musée du Véron 80 route de Candes 37420 SAVIGNY-EN-VÉRON

Nombre de places limité Réservations indispensables au 02 47 58 09 05 5 .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

English :

For centuries, the Enchantress of Death has been preparing to rule the world. The moment has arrived, and the occult powers of the objects in the museum have begun to unleash themselves. All she needs to carry out her ritual is your soul?

German :

Seit Jahrhunderten bereitet sich die Todeszauberin auf ihre Herrschaft über die Welt vor. Nun ist es soweit, die okkulten Kräfte der Museumsstücke beginnen zu entfesseln. Für ihr Ritual fehlt ihr nur eines: Ihre Seele

Italiano :

Per secoli, l’Incantatrice della Morte si è preparata a regnare sul mondo. Il momento è arrivato e i poteri occulti degli oggetti del museo cominciano a scatenarsi. Tutto ciò di cui ha bisogno per portare a termine il suo rituale è la vostra anima?

Espanol :

Durante siglos, la Hechicera de la Muerte se ha estado preparando para reinar sobre el mundo. Ha llegado el momento y los poderes ocultos de los objetos del museo empiezan a desatarse. Todo lo que necesita para llevar a cabo su ritual es tu alma..

