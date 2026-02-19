L’enchanteur

Salle des fêtes Tulette Drôme

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 22:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Un spectacle très musical, autour de textes de l’œuvre fantasque et singulière du poète Paul Fort avec Jean-Louis Gonfalone et Clôde Seychal.

.

Salle des fêtes Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 52 04 07 47 associationtulettissime@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A highly musical show, based on texts from the whimsical and singular work of poet Paul Fort: with Jean-Louis Gonfalone and Clôde Seychal.

L’événement L’enchanteur Tulette a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence