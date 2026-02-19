L’enchanteur Tulette
L’enchanteur Tulette samedi 7 mars 2026.
L’enchanteur
Salle des fêtes Tulette Drôme
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07 22:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Un spectacle très musical, autour de textes de l’œuvre fantasque et singulière du poète Paul Fort avec Jean-Louis Gonfalone et Clôde Seychal.
Salle des fêtes Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 52 04 07 47 associationtulettissime@gmail.com
English :
A highly musical show, based on texts from the whimsical and singular work of poet Paul Fort: with Jean-Louis Gonfalone and Clôde Seychal.
