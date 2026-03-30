Lencloître, une histoire de moutarde Condimentus Sérigny
Lencloître, une histoire de moutarde Condimentus Sérigny samedi 18 avril 2026.
Lencloître, une histoire de moutarde
Condimentus 5 Belle Indienne Sérigny Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Alain Jomier, moutardier passionné, vous ouvre les portes de sa moutarderie de Lencloître et vous invite à plonger dans les secrets d’une fabrication artisanale d’exception. Au fil de la visite, il vous présentera toutes les étapes de la fabrication de la moutarde, de la sélection des graines jusqu’à la mise en pot, en passant par l’histoire magique des recettes retrouvées. .
Condimentus 5 Belle Indienne Sérigny 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr
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English : Lencloître, une histoire de moutarde
L’événement Lencloître, une histoire de moutarde Sérigny a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne