L’Enclos, ancienne église du Vieux Bourg de Nozay Eglise du vieux bourg Nozay

L’Enclos, ancienne église du Vieux Bourg de Nozay 20 et 21 septembre Eglise du vieux bourg Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

L’Enclos est un rare exemple d’architecture médiévale religieuse. L’ancienne église forme avec la cure attenante du xvIe siècle un enclos entièrement construit en pierre bleue.

A l’intérieur de l’église : des peintures murales du début du xvl s., des niches et des bassins en schiste et en tuffeau sculpté ainsi qu’une charpente en chêne en forme de vaisseau renversé.

A l’occasion des journées du patrimoine, il est proposé des visites guidées et un jeu quizz spécial familles intitulé les Trésors de l’Enclos afin d’ouvrir les yeux des plus jeunes sur 9 pépites du site (à partir de 8 ans).

L'église du Vieux-Bourg de Nozay, propriété de l'association ASPHAN, est un rare exemple d'architecture religieuse médiévale. Elle forme avec l'ancienne cure attenante du XVIème siècle un enclos paroissial entièrement construit en pierre bleue. Mentionnée pour la première fois en 1149, l'église du Vieux-Bourg est remaniée et agrandie au cours des XIIe, XVe et XIXe siècles. Elle est vouée au culte jusqu'en 1870 date de sa désacralisation. Ensuite l'édifice est vendu et divisé entre plusieurs propriétaires. A partir de 1979, les bénévoles de l'association rachètent les différentes parties du monument afin de le sauver de la démolition et de le restaurer. L'église est classée Monument Historique en 1989 à la suite de la découverte des peintures murales du XVIe et XVIIe siècles. Actuellement, elle est ouverte à la visite. Concerts, performances, projections, théâtre et expositions remplissent maintenant cet ancien lieu de culte.

Cécile Pavec