L'ENCRE DU CRIME, LA REMISE DES PRIX ! Paulhan samedi 8 novembre 2025.

Rencontrez les lauréats de notre tout nouveau concours de nouvelles policières.

Au programme, lectures à voix haute par le comédien Abdelkarim Douima, échanges avec les

auteurs, gourmandises… et bien sûr, la remise des prix !

Un moment chaleureux, à partager autour du mystère et de l’écriture.

Public Adulte

Gratuit, sur inscription .

20 Boulevard de la Liberté Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89

English :

Meet the winners of our brand-new detective story competition.

German :

Lernen Sie die Gewinner unseres brandneuen Wettbewerbs für Kurzkrimis kennen.

Italiano :

Ecco i vincitori del nostro nuovo concorso di racconti polizieschi.

Espanol :

Conozca a los ganadores de nuestro nuevo concurso de novela policíaca.

