L’ENCRE DU CRIME, LA REMISE DES PRIX ! Paulhan

L’ENCRE DU CRIME, LA REMISE DES PRIX !
20 Boulevard de la Liberté Paulhan Hérault
Rencontrez les lauréats de notre tout nouveau concours de nouvelles policières.
Au programme, lectures à voix haute par le comédien Abdelkarim Douima, échanges avec les
auteurs, gourmandises… et bien sûr, la remise des prix !
Un moment chaleureux, à partager autour du mystère et de l’écriture.
Public Adulte
Gratuit, sur inscription .
English :
Meet the winners of our brand-new detective story competition.
German :
Lernen Sie die Gewinner unseres brandneuen Wettbewerbs für Kurzkrimis kennen.
Italiano :
Ecco i vincitori del nostro nuovo concorso di racconti polizieschi.
Espanol :
Conozca a los ganadores de nuestro nuevo concurso de novela policíaca.
