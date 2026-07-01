L’encre et le geste, VIllers Saint Paul, Villers-Saint-Paul

Informations pratiques

L’encre et le geste Jeudi 9 juillet, 15h00 VIllers Saint Paul Oise

Béatrice Bernard, artiste plasticienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T15:00:00+02:00 – 2026-07-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T15:00:00+02:00 – 2026-07-09T17:00:00+02:00

Cet évenement fait partie du dispositif Mon été à Villers

Du papier, de l’encre de Chine en bâton et des végétaux (graines, capsules de graines), atelier de dessin ouvert à toustes.

VIllers Saint Paul Ecole Jean Moulin 37 Rue Aristide Briand, 60870 Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France

Dessin

Béatrice Bernard