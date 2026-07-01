AGENDA · Villers-Saint-Paul
L’encre et le geste, VIllers Saint Paul, Villers-Saint-Paul
jeudi 9 juillet 2026 · VIllers Saint Paul · Villers-Saint-Paul
Informations pratiques
L’encre et le geste Jeudi 9 juillet, 15h00 VIllers Saint Paul Oise
Béatrice Bernard, artiste plasticienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T15:00:00+02:00 – 2026-07-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-09T15:00:00+02:00 – 2026-07-09T17:00:00+02:00
Cet évenement fait partie du dispositif Mon été à Villers
Du papier, de l’encre de Chine en bâton et des végétaux (graines, capsules de graines), atelier de dessin ouvert à toustes.
VIllers Saint Paul Ecole Jean Moulin 37 Rue Aristide Briand, 60870 Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France
Dessin
Béatrice Bernard
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