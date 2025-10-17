L’Endurance Trail 2025 (100.1 km Festival HOKA les Templiers) Festival HOKA les Templiers Millau

Festival HOKA les Templiers Départ route de Millau Plage au pied du Domaine de St Estève Millau Aveyron

L’Endurance Trail, c’est l’épreuve pionnière des grands trails français créée en 1999 bien avant la vague de l’ultra trail. Rustique et sauvage pour les amoureux du grand trail à travers les Causses.

Vendredi 17 octobre 2025 à 4h et à 4h25 (en 2 vagues)

Avenue de Millau Plage, route de Paulhe au pied du domaine de St-Estève

DISTANCES

100.1 km 4271 m D+

CLIQUEZ ICI POUR TOUTES LES INFOS .

Festival HOKA les Templiers Départ route de Millau Plage au pied du Domaine de St Estève Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 820 20 22 52 inscriptions@templiersevents.com

English :

The Endurance Trail is the pioneer event of the great French trails created in 1999 well before the wave of the ultra trail. Rustic and wild for the lovers of the « big » trail through the Causses.

German :

Der Endurance Trail ist die Pionierveranstaltung der großen französischen Trails, die 1999 lange vor der Ultra-Trail-Welle ins Leben gerufen wurde. Rustikal und wild für die Liebhaber des « großen » Trails durch die Causses.

Italiano :

L’Endurance Trail è l’evento pioniere dei grandi trail francesi, creato nel 1999 ben prima dell’ondata di ultra-trail. Rustico e selvaggio per gli amanti dei « grandi » trail attraverso le Causses.

Espanol :

El Endurance Trail es el evento pionero de los grandes trails franceses, creado en 1999 mucho antes de la oleada de ultra-trails. Rústico y salvaje para los amantes del « gran » trail por las Causses.

