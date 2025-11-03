L’énergétique chinoise et le sommeil Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy

L’énergétique chinoise et le sommeil

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du quatre septembre Vichy Allier

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-03 17:30:00

fin : 2025-11-03 19:00:00

Date(s) :

2025-11-03

Conférence proposée par Fabrice Laplatte, Diplômé du Centre de recherche et d’étude en acupuncture traditionnelle

.

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du quatre septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org

English :

Lecture by Fabrice Laplatte, Graduate of the Centre for Research and Study in Traditional Acupuncture

German :

Vortrag von Fabrice Laplatte, Absolvent des Centre de recherche et d’étude en acupuncture traditionnelle

Italiano :

Conferenza di Fabrice Laplatte, diplomato del Centro di ricerca e di studio dell’agopuntura tradizionale

Espanol :

Conferencia de Fabrice Laplatte, Diplomado del Centro de Investigación y Estudios de Acupuntura Tradicional

L’événement L’énergétique chinoise et le sommeil Vichy a été mis à jour le 2025-10-23 par Vichy Destinations