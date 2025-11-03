L’énergétique chinoise et le sommeil Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy
L’énergétique chinoise et le sommeil
Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du quatre septembre Vichy Allier
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-03 17:30:00
fin : 2025-11-03 19:00:00
Date(s) :
2025-11-03
Conférence proposée par Fabrice Laplatte, Diplômé du Centre de recherche et d’étude en acupuncture traditionnelle
Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du quatre septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org
English :
Lecture by Fabrice Laplatte, Graduate of the Centre for Research and Study in Traditional Acupuncture
German :
Vortrag von Fabrice Laplatte, Absolvent des Centre de recherche et d’étude en acupuncture traditionnelle
Italiano :
Conferenza di Fabrice Laplatte, diplomato del Centro di ricerca e di studio dell’agopuntura tradizionale
Espanol :
Conferencia de Fabrice Laplatte, Diplomado del Centro de Investigación y Estudios de Acupuntura Tradicional
