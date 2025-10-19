L’énergie de la Forêt Rue de Curton La Sauve

L'énergie de la Forêt Rue de Curton La Sauve dimanche 19 octobre 2025.

Rue de Curton Parking du parcours santé La Sauve Gironde

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Au pied de l’abbaye de La Sauve-Majeure, qui tire son nom de la grande forêt de l’Entre-deux-Mers, nous vous invitons à découvrir les pratiques ancestrales liées aux arbres. Accompagnés de Marie-Catherine Sudret, guide des patrimoines et conteuse des croyances, et de Nat’Urielle, créatrice et interprète des oghams, vous plongerez dans une expérience unique au cœur de la forêt sacrée. Ce parcours initiatique vous mènera à la rencontre des arbres et de leurs énergies, réveillant en vous les savoirs anciens racontés par Marie-Catherine et vécus avec Nat’Urielle. En fin de journée, Nat’Urielle vous proposera le tirage personnalisé d’un ogham et son interprétation, pour découvrir l’arbre dont l’énergie vous accompagne. L’ogham est un alphabet irlandais ancien, où chaque lettre porte le nom et la force d’un arbre. .

+33 6 80 81 56 63 contact@guidesudret.fr

