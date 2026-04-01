L’énergie des arbres quand la nature nous fait du bien Espace Paradis La Forêt-Fouesnant

La Forêt-Fouesnant

L’énergie des arbres quand la nature nous fait du bien

Espace Paradis 34 Hameau du Paradis La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:30:00

fin : 2026-04-30 21:30:00

Date(s) :

2026-04-30

Dans un monde où tout s’accélère, nous avons parfois perdu le lien avec l’essentiel notre capacité à ressentir. Et pourtant… il suffit souvent d’entrer dans une forêt pour que quelque chose change. Le corps ralentit, la respiration s’apaise, le mental devient plus calme.

À travers cette soirée, Jean-Marc Lefebvre, invité par l’association, explorera les bienfaits des bains de forêt — ou shinrin-yoku — en croisant plusieurs regards scientifique, sensible et issu des traditions.

Entre données mesurables et perceptions plus subtiles, nous questionnerons l’influence des arbres et des lieux sur le vivant, qu’il soit végétal, animal ou humain.

Une invitation à ralentir… et à redécouvrir autrement notre lien à la nature.

“Et si les arbres avaient plus à nous offrir que de l’ombre et de l’oxygène ?

Un partage d’expériences et de connaissances qui nous enchante par avance. .

Espace Paradis 34 Hameau du Paradis La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 30 80 32 95

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English :

L’événement L’énergie des arbres quand la nature nous fait du bien La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant