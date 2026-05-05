L’énergie et les moulins à vent et à eau, Musée vivant de l’énergie, Rai

L’énergie et les moulins à vent et à eau Dimanche 28 juin, 15h00 Musée vivant de l’énergie Orne

Adultes : 8 €, enfants de 7 à 12 ans : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00

Musée sur les énergies utilisées de 1800 à 1950 dans les petites et grandes entreprises, implanté à Rai (Orne) dans une authentique usine de 1916 qui emboutissait à chaud les métaux cuivreux.

Vous pourrez découvrir des moteurs industriels, agricoles, des machines à vapeur restaurées et remis dans un environnement proche de l’origine. Mise en fonction de machines devant les visiteurs.

Une salle des maquettes retrace l’évolution des moulins à eau et vent.

D’autres applications comme des turbines hydrauliques de type Francis, un bélier et d’autres objets complètent cette collection.

Musée vivant de l’énergie rue Jean Racine 61270 RAI Rai 61270 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 24 17 81 »}]

Découverte à travers des maquettes au 1/20ème de l’histoire de nos moulins. moulin eau vent moteur vapeur énergie gaz charbon essence diesel

Ph. Le Cleuyou