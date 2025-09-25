L’Energie Positive des Dieux Cinéma Le Félix Labouheyre

L’Energie Positive des Dieux Cinéma Le Félix Labouheyre jeudi 25 septembre 2025.

Cinéma Le Félix 3 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-25
fin : 2025-09-25

2025-09-25

En partenariat avec l’ESAT la Courria et le Cottage de Moustey.
La séance sera poursuivie d’un échange en salle !   .

Cinéma Le Félix 3 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 

