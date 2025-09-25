L’Energie Positive des Dieux Cinéma Le Félix Labouheyre
L’Energie Positive des Dieux Cinéma Le Félix Labouheyre jeudi 25 septembre 2025.
L’Energie Positive des Dieux
Cinéma Le Félix 3 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-25
fin : 2025-09-25
Date(s) :
2025-09-25
En partenariat avec l’ESAT la Courria et le Cottage de Moustey.
La séance sera poursuivie d’un échange en salle ! .
Cinéma Le Félix 3 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68
English : L’Energie Positive des Dieux
German : L’Energie Positive des Dieux
Italiano :
Espanol : L’Energie Positive des Dieux
L’événement L’Energie Positive des Dieux Labouheyre a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Cœur Haute Lande