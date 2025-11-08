Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’énergie positive des Dieux Médiathèque Nyons

L'énergie positive des Dieux Médiathèque Nyons samedi 8 novembre 2025.

L’énergie positive des Dieux

Médiathèque 9 rue Albin Vilhet Nyons Drôme

L’énergie positive des dieux
Dans le cadre du Mois du film documentaire
Public ado-adulte
Médiathèque 9 rue Albin Vilhet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 48 26  mddp-nyons@ladrome.fr

English :

The positive energy of the gods
As part of Documentary Film Month
Adults

German :

Die positive Energie der Götter
Im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms
Publikum Teenager-Erwachsene

Italiano :

L’energia positiva degli dei
Nell’ambito del Mese del Cinema Documentario
Gli adulti

Espanol :

La energía positiva de los dioses
En el marco del Mes del Cine Documental
Adultos

