L’énergie positive des Dieux Médiathèque Nyons

L’énergie positive des Dieux

Médiathèque 9 rue Albin Vilhet Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 15:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Dans le cadre du Mois du film documentaire

Public ado-adulte

.

Médiathèque 9 rue Albin Vilhet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 48 26 mddp-nyons@ladrome.fr

English :

The positive energy of the gods

As part of Documentary Film Month

Adults

German :

Die positive Energie der Götter

Im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms

Publikum Teenager-Erwachsene

Italiano :

L’energia positiva degli dei

Nell’ambito del Mese del Cinema Documentario

Gli adulti

Espanol :

La energía positiva de los dioses

En el marco del Mes del Cine Documental

Adultos

