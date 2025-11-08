L’énergie positive des Dieux Médiathèque Nyons
L’énergie positive des Dieux Médiathèque Nyons samedi 8 novembre 2025.
L’énergie positive des Dieux
Médiathèque 9 rue Albin Vilhet Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 15:30:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
L’énergie positive des dieux
Dans le cadre du Mois du film documentaire
Public ado-adulte
.
Médiathèque 9 rue Albin Vilhet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 48 26 mddp-nyons@ladrome.fr
English :
The positive energy of the gods
As part of Documentary Film Month
Adults
German :
Die positive Energie der Götter
Im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms
Publikum Teenager-Erwachsene
Italiano :
L’energia positiva degli dei
Nell’ambito del Mese del Cinema Documentario
Gli adulti
Espanol :
La energía positiva de los dioses
En el marco del Mes del Cine Documental
Adultos
L’événement L’énergie positive des Dieux Nyons a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale