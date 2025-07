L’enfance des méchants, des vilaines et des affreux Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes

L’enfance des méchants, des vilaines et des affreux Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes 5 – 29 novembre Ille-et-Vilaine

entrée libre

Le méchant… quel personnage fascinant ! Depuis la nuit des temps, il nourrit les récits, il hante les contes et les romans. Mais pourquoi est-il si méchant ? Est-il né ainsi ou l’est-il devenu ? Qu’est ce qui a bien pu l’amener à vouloir faire le mal autour de lui ? Découvrez onze figures enfantines de grands méchants extraites du livre de Benjamin Lacombe et Sébastien Perez. Frissons garantis !

Début : 2025-11-05T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-29T18:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 41

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41