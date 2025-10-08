« L’enfance des méchants, des villains et des affreux » Biblio’fil Bibliothèque Oudon

Bibliothèque 72 Rue Alphonse Fouschard Oudon Loire-Atlantique

Début : 2025-10-08

fin : 2025-11-30

2025-10-08

Nous découvrirons pourquoi le monstre est devenu méchant, grâce à des portraits de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez

Bibliothèque 72 Rue Alphonse Fouschard Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 03 20 48

English :

We find out why the monster became a villain, with portraits by Benjamin Lacombe and Sébastien Pérez

German :

Wir werden anhand von Porträts von Benjamin Lacombe und Sébastien Pérez herausfinden, warum das Monster böse wurde

Italiano :

Scopriremo perché il mostro è diventato un cattivo, grazie ai ritratti di Benjamin Lacombe e Sébastien Pérez

Espanol :

Descubriremos por qué el monstruo se convirtió en villano, gracias a los retratos de Benjamin Lacombe y Sébastien Pérez

L’événement « L’enfance des méchants, des villains et des affreux » Biblio’fil Oudon a été mis à jour le 2025-08-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis