L’enfance d’un roi prêt de costumes et de jeux médiévaux

5 Place Charles VII Loches Indre-et-Loire

Tarif : 10.5 – 10.5 – EUR

10.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-07-28 17:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Les enfants découvrent le logis royal costumés, une occasion de vivre une heure dans la peau d’une dame d’atours de la favorite ou d’un page du château. Jeux en plein air.

Les enfants découvrent le logis royal costumés, une occasion unique de vivre une heure dans la peau d’une dame d’atours de la favorite ou d’un page du château. Des jeux de plein air sont également à disposition. 10.5 .

5 Place Charles VII Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 19 18 08 citeroyaleloches@departement-touraine.fr

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English :

Children discover the royal dwelling in costume, an opportunity to spend an hour in the skin of a lady-in-waiting of the favorite or a page of the château. Open-air games.

L’événement L’enfance d’un roi prêt de costumes et de jeux médiévaux Loches a été mis à jour le 2026-03-11 par Conseil Départemental 37