L’enfance, l’âge de la découverte Place Valérie Masson-Delmotte Saint-Quay-Perros
L’enfance, l’âge de la découverte Place Valérie Masson-Delmotte Saint-Quay-Perros mercredi 25 mars 2026.
L’enfance, l’âge de la découverte
Place Valérie Masson-Delmotte Maison Kénanaise Saint-Quay-Perros Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 18:00:00
fin : 2026-03-25 19:30:00
Date(s) :
2026-03-25
Plongée dans l’imaginaire de l’enfance avec 5 histoires où tout n’est que découverte et émerveillement. Durée 1h10. À partir de 10 ans. .
Place Valérie Masson-Delmotte Maison Kénanaise Saint-Quay-Perros 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 55 63 61 51
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English :
L’événement L’enfance, l’âge de la découverte Saint-Quay-Perros a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose