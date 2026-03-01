L’enfance, l’âge de la découverte Place Valérie Masson-Delmotte Saint-Quay-Perros

L’enfance, l’âge de la découverte

Place Valérie Masson-Delmotte Maison Kénanaise Saint-Quay-Perros Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 18:00:00

fin : 2026-03-25 19:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Plongée dans l’imaginaire de l’enfance avec 5 histoires où tout n’est que découverte et émerveillement. Durée 1h10. À partir de 10 ans. .

Place Valérie Masson-Delmotte Maison Kénanaise Saint-Quay-Perros 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 55 63 61 51

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English :

L’événement L’enfance, l’âge de la découverte Saint-Quay-Perros a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose