L’enfance majeure • Julien Fournet / L’Amicale (FR) Quartier Maurepas Rennes Dimanche 12 octobre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit sur réservation à reservation@lestombeesdelanuit.com à partir du 15 septembre

Dans _L’Enfance Majeure_, la rue se transforme en un terrain de jeu carnavalesque. Face à une muraille spectaculaire, attraction foraine vivante crachant eau et fumée, enfants et adultes s’unissent pour surmonter leurs peurs.

Quand une situation est bloquée, quand l’époque se resserre, existe-t-il un passage permettant d’ouvrir un autre espace temps ? Par quels actes le groupe pourra-t-il l’emprunter ?

Mêlant danse, théâtre et cirque, cette expérience célèbre la créativité et la solidarité et invite le public à participer à une aventure joyeusement transgressive. Entre burlesque et poésie, _L’Enfance Majeure_ est une ode à l’imaginaire collectif et à la force de jeu réunissant toutes les générations dans une fête libératrice où chacun et chacune peut rêver d’un monde meilleur.

À Rennes, deux classes de cinquième du collège Clotilde Vautier participeront, en amont du spectacle, à des ateliers de fabrication d’une cérémonie autour du goûter et, à travers elle, à la fabrication d’une communauté prenant conscience de ses pouvoirs. Trois jours d’expérience pour cette trentaine d’élèves aux côtés de la compagnie et, pour Les Tombées de la Nuit, un travail de territoire qui se prolonge sur le quartier de Maurepas.

**> Durée : 1h**

Quartier Maurepas Rendez-vous à l’angle du boulevard Volney et de la rue Richepin. Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine