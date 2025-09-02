L’Enfance majeure – L’Amicale Le Jardin Secret Saint-Médard-en-Jalles

de 11 à 20€

Début : 2026-04-25T18:00:00 – 2026-04-25T19:30:00

Fin : 2026-04-25T18:00:00 – 2026-04-25T19:30:00

La guerre des boutons

Grande expérience collective et réjouissante à vivre, L’Enfance majeure invite à se reconnecter à l’enfance, à investir la rue. Il faudra pour cela affronter La Muraille, étrange attraction organique et sonore, crachant eau et fumée, symbole de nos peurs et de nos impuissances d’adulte. Suivre un groupe d’enfants costumé·es, bien décidé·es à prendre d’assaut ce mur monstrueux semble la seule échappatoire. Titre hommage à Charles Fourier, philosophe français, concepteur des phalanstères – des citésutopiques et autogérées – L’Enfance majeure emprunte à la chasse au trésor, aux contes et aux rituels carnavalesques pour nous hisser à hauteur d’enfant, ouvrir la voie à l’imaginaire et inventer d’autres possibles. Transgressif et libératoire.

Le Jardin Secret Saint-Médard en Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacles.htm »}]

Julien Fournet