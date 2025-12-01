L’Enfant au grelot Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-23 10:00 – 10:50

Gratuit : non Tarif plein : 6€ / tarif réduit : 3€ En famille, Jeune Public

Alors que le facteur Grand-Jacques s’en revient de sa tournée par une froide journée d’hiver, il aperçoit un mystérieux panier qui descend du ciel. Il découvre, à l’intérieur du couffin, un poupon emmailloté jusqu’au cou reposant sur un coussin brodé, qui tient serré dans sa toute petite main un grelot.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 02 85 52 00 10 https://www.lecinematographe.com