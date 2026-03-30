“L’enfant bélier”, un film de Marta Bergman Centre Wallonie-Bruxelles Paris
“L’enfant bélier”, un film de Marta Bergman Centre Wallonie-Bruxelles Paris jeudi 9 avril 2026.
Synopsis :
Sara et Adam sont arrivés illégalement en Belgique avec leur petite fille de 2 ans, espérant rejoindre l’Angleterre. Entassés à l’arrière d’un véhicule, la peur semble prendre le pas sur l’espoir. Redouane est policier depuis 20 ans. Avec son équipe, toutes les nuits, il fait la chasse aux passeurs. Ce soir-là, alors que la voiture de police essaie d’arrêter la camionnette soupçonnée de transporter des migrants, tout bascule…
Le Caire Film Festival 2025. Ouverture du Cinémamed Bruxelles 2025, Cinémania Montréal 2025, Festival d’Ostende 2026, Festival du film européen de Meyzieu 2026.
(2025 – Belgique/Canada Québec / 1h34 / VO stf.)
Dans le cadre des « Rendez-vous des cinéastes » venez découvrir le nouveau film de Marta Bergman
Le jeudi 09 avril 2026
de 20h00 à 21h40
payant
5€ / 3€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-09T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-10T00:40:00+02:00
Date(s) : 2026-04-09T20:00:00+02:00_2026-04-09T21:40:00+02:00
Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris
https://cwb.fr/agenda/l-enfant-belier-un-film-de-marta-bergman +33153019696 info@cwb.fr
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