L’Enfant dans la Guerre – Dialogue et métissage entre la création contemporaine et les collections du Musée de la Résistance en Bretagne Musée de la Résistance bretonne Saint-Marcel samedi 20 septembre 2025.

Accès libre en continu de 10h à 18h30. Visites accompagnées par l’artiste : départs à 11h et 15h, samedi et dimanche dans le hall d’accueil du musée.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Dialogue et métissage entre la création contemporaine et les collections du Musée de la Résistance en Bretagne

Née à Oran en 1955 et rapatriée en 1962 après l’indépendance de l’Algérie, Christine Pastor est confrontée très jeune à la violence d’une guerre qui ne dit pas son nom et dont les blessures ne sont pas encore refermées aujourd’hui. Comment s’étonner que des thèmes comme la vulnérabilité de l’enfant face à la brutalité et la haine déchainées par les adultes, l’injustice, le déracinement et l’exil, l’aspiration à la Paix, le dialogue des cultures et le métissage reviennent de façon lancinante dans son œuvre d’une grande sensibilité.

Artiste plasticienne installée dans le Morbihan, Christine Pastor a longtemps accompagné le processus de création de ses élèves dans son atelier «Peindre en vérité » du 20ème arrondissement de Paris. Cette recherche de la Vérité par la création artistique, sur ces questions souvent occultées qui entrent étrangement en résonnance avec l’actualité du moment, est un exercice salutaire.

L’outrage à l’enfance est une injustice envers l’Humanité toute entière : C’est le message qui se dégage avec force de l’œuvre de Christine Pastor qui mêle encre, fusain, acrylique et reproductions de photos ou de journaux d’époque.

C’est cet univers artistique que l’artiste fera découvrir aux visiteurs à l’occasion des journées européennes du patrimoine. Elle présentera ses toiles disposées au fil du parcours de visite permanent du musée et explicitera les thèmes qui s’en dégagent, éclairés par son cheminement personnel.

Pour venir à la rencontre de l’artiste :

Visite accompagnée de l’exposition samedi 20 et dimanche 21 septembre à 11h00 et 15h00.

Une table ronde sera organisée ultérieurement pour celles et ceux qui souhaitent échanger de façon plus approfondie.

Musée de la Résistance bretonne Place Gilles POSSEME, 56140 Saint-Marcel, France Saint-Marcel 56140 Morbihan Bretagne Saint-Marcel est l'un des hauts-lieux de la Résistance française. C'est là que s'est constitué le plus important maquis breton, armé par le plus grand parachutage allié en France occupée. Les combats qui s'y sont déroulés le 18 juin 1944 resteront comme un exemple unique de fraternité d'arme entre les parachutistes français du Spécial Air Service largués quelques jours auparavant pour armer la Résistance et harceler l'ennemi, et les jeunes maquisards soutenus et ravitaillés par les habitants du territoire au mépris du danger. Les terribles représailles qui ont suivi ont également durablement marqué la mémoire du territoire.

Situé sur les lieux mêmes des combats, le musée de la Résistance en Bretagne vous invite à découvrir, sur 1000 m² d'exposition, la vie quotidienne des Bretons sous l'occupation et leur engagement dans l'armée des Ombres jusqu'aux combats de la Libération.

Journées européennes du patrimoine 2025

Christine Pastor – La Marche de l’Histoire – Châssis toilé 115x 85,5 – Technique mixte (Encre, fusain, acrylique, collage) – 2018