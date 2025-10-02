L’enfant dans la ville Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Mardi 24 février 2026 de 10h à 10h50, de 14h30 à 15h20 et de 16h30 à 17h20. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Conte pour enfants de 5 à 11 ans

L’enfant, c’est Léonard. Et Léonard n’aime pas, mais alors pas du tout, la campagne. Pas de chance, car ses parents y passent leur week-end en écoutant le silence autour d’un feu de cheminée.



Lui, ce qu’il aime, Léonard, c’est la ville. Lors d’un week-end pas comme les autres, la famille décide de partir se balader sur des petits sentiers.



Pour les parents, les petits sentiers se sont des endroits magiques .



Au hasard d’un petit sentier, justement, Léonard tombe nez à nez avec un mouton. Jusqu’ici tout va bien. Mais le mouton parle et il est rejoint par une vache qui parle aussi, puis une poule. Et tous lui posent les mêmes questions T’es quoi toi ? et tu sers à quoi ? .



Question très simple. Oui, en fait, ça sert à quoi un enfant ? Léonard se retrouve confronté à un problème épineux, il cherche une réponse.



Car si la poule fait des œufs, la vache du lait et le mouton de jolis pulls, l’enfant lui…. .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Storytelling for children aged 5 to 11

German :

Märchen für Kinder von 5 bis 11 Jahren

Italiano :

Narrazione per bambini dai 5 agli 11 anni

Espanol :

Cuentacuentos para niños de 5 a 11 años

