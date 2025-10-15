L’enfant d’éléphant Conte à partir de 3 ans. Pascal Henry Théâtre Mandapa Paris

L’enfant d’éléphant Conte à partir de 3 ans. Pascal Henry Théâtre Mandapa Paris mercredi 15 octobre 2025.

L’enfant d’éléphant

Conte à partir de 3 ans.

Pascal Henry Théâtre Mandapa Paris 15 et 16 octobre tarif unique 10 euros

Au début, les éléphants n’avaient pas de trompe. Leur nez était un petit bout de nez…

Au début, les éléphants n’avaient pas de trompe. Leur nez était un petit bout de nez.

Jusqu’à ce qu’un nouvel éléphant, un enfant d’éléphant, demande : « qu’est-ce qu’il mange le crocodile pour son dîner ? »

Comédien conteur depuis de nombreuses années. Pascal Henry travaille régulièrement avec la Compagnie Théâtrale l’Embarcadère pour des spectacles jeunes publics, des lectures en bibliothèques…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-15T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-16T15:00:00.000+02:00

1

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/lenfant-delephant-2025-10-15-14-00 0145899900

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00