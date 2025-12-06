« L’enfant du radis » Conte musical Maison du Ronceray Rennes
« L’enfant du radis » Conte musical Maison du Ronceray Rennes Dimanche 11 janvier 2026, 16h00 Ille-et-Vilaine
3 € par personne
Dimanche spectacle – public famille
Un couple de vieux paysans découvre dans son potager un énorme radis, qui donne naissance à une toute petite fille : Peuçotte, haute comme trois pommes, chante sans cesse. Elle se retrouve confrontée à la bêtise des plus grands qu’elle…
Heureusement, elle a du caractère, et surtout elle sait chanter une musique un peu magique…
accueil@maisonduronceray.fr
Maison du Ronceray 110 rue de la Poterie La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine