« L’enfant du radis » Conte musical Maison du Ronceray Rennes Dimanche 11 janvier 2026, 16h00 3 € par personne

Dimanche spectacle – public famille

Un couple de vieux paysans découvre dans son potager un énorme radis, qui donne naissance à une toute petite fille : Peuçotte, haute comme trois pommes, chante sans cesse. Elle se retrouve confrontée à la bêtise des plus grands qu’elle…

Heureusement, elle a du caractère, et surtout elle sait chanter une musique un peu magique…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-11T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-11T17:00:00.000+01:00

accueil@maisonduronceray.fr

Maison du Ronceray 110 rue de la Poterie La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine