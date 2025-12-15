L’enfant est le père de l’homme : santé mentale des enfants et adolescents Collège de France Paris Lundi 5 janvier 2026, 10h00 L’accès en présentiel est gratuit et libre.

L’enfant est le père de l’homme : santé mentale des enfants et adolescents au Collège de France

En accord avec le Collège de France, vous êtes conviés à assister au cours de Maria Melchior, Professeur titulaire de la Chaire Santé Publique pour l’année 2025-2026, sur le thème

L’ENFANT EST LE PERE DE L’HOMME : SANTE MENTALE DES ENFANTS ET ADOLESCENTS

qui se tiendra lundi 5 janvier 2026 de 10h00 à 11h00 dans l’Amphithéâtre Maurice Halbwachs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-05T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-05T11:00:00.000+01:00

Collège de France 11 Pl. Marcelin Berthelot, 75231 Paris Quartier de la Sorbonne Paris 75005 Paris