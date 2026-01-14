L’ENFANT MAGICIEN Les Saulnières Le Mans

L’ENFANT MAGICIEN

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Début : 2026-02-08 16:00:00

ECLOZIA présente L’enfant magicien .

Spectacle jeune public

L’enfant magicien est un spectacle de magie théâtralisé qui se démarque par sa singularité dans l’approche envers les enfants et son côté très humoristique qui plaira aux parents !

Ce spectacle est nominé Meilleurs spectacle magique de l’année 2026 par la fédération française de Magie !

Notre artiste nous transporte dans son univers en nous racontant comment il est devenu magicien à l’âge de 8 ans. Il partagera avec les enfants les secrets de la magie et vous découvrirez tous les avantages d’être magicien.

Au travers de ses numéros, les enfants auront l’opportunité de monter sur scène et de devenir de véritables magiciens en herbe. C’est un élément clé qui rend ce spectacle unique !

Ce spectacle propose une double lecture il est bien évidemment divertissant pour les enfants, mais également très apprécié par les adultes qui les accompagnent ! .

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

THE CHILD MAGICIAN

