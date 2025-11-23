L’enfant magicien CCM Jean Gagnant Limoges

L’enfant magicien

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

L’enfant magicien est un spectacle de magie théâtralisé qui se démarque par sa singularité dans l’approche envers les enfants et son côté très humoristique qui plaira aux parents !

Notre artiste, le magicien François Demené, nous transporte dans son univers en nous racontant comment il est devenu magicien à l’âge de 8 ans. Il partagera avec les enfants les secrets de la magie et vous découvrirez tous les avantages d’être magicien.

Au travers de ses numéros, les enfants auront l’opportunité de monter sur scène et de devenir de véritables magiciens en herbe. C’est un élément clé qui rend ce spectacle unique !

Ce spectacle propose une double lecture il est bien évidemment divertissant pour les enfants, mais également très apprécié par les adultes qui les accompagnent ! .

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 00

