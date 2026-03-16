L’ENFANT MAGICIEN

6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 25

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 15:00:00

fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Eclozia Production. Jeune public.

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6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95

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English :

Eclozia Production. Young audience.

L’événement L’ENFANT MAGICIEN Saint-Estève a été mis à jour le 2026-03-16 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME