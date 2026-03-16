L’ENFANT MAGICIEN Saint-Estève
L’ENFANT MAGICIEN Saint-Estève mercredi 29 avril 2026.
L’ENFANT MAGICIEN
6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 25
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 15:00:00
fin : 2026-04-29 16:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Eclozia Production. Jeune public.
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6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95
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English :
Eclozia Production. Young audience.
L’événement L’ENFANT MAGICIEN Saint-Estève a été mis à jour le 2026-03-16 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME