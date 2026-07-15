L’enfant magicien Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle

Informations pratiques

Saint-Pée-sur-Nivelle

L’enfant magicien

Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 15:00:00

fin : 2026-11-15 16:05:00

Date(s) :

2026-11-15

L’enfant magicien est un spectacle de magie théâtralisé, drôle et interactif, qui séduit autant les enfants que les parents. François Demené y raconte avec humour comment il est devenu magicien à seulement 8 ans, invitant le public à plonger dans son univers. Entre illusions, participation et rires, les enfants montent sur scène pour devenir de véritables magiciens. À la fois divertissant et touchant, le spectacle propose une double lecture accessible à tous et à été nommé Spectacle magique de l’année par la Fédération Française de Magie. Artiste François Demené. .

Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com

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English : L’enfant magicien

L’événement L’enfant magicien Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque