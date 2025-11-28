L’enfant magicien Sémaphore – Espace Beaulieu Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-20 15:00 – 16:10

Gratuit : non 15 € / 18 € 15 € / 18 € Billetterie : www.billetweb.fr/lenfant-magicien-nantes-44 Jeune Public, En famille, Tout public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

L’enfant magicien est un spectacle de magie théâtralisé qui se démarque par sa singularité dans l’approche envers les enfants et son côté très humoristique qui plaira aux parents ! Notre artiste, le magicien François Demené, nous transporte dans son univers en nous racontant comment il est devenu magicien à l’âge de 8 ans. Il partagera avec les enfants les secrets de la magie et vous découvrirez tous les avantages d’être magicien. Au travers de ses numéros, les enfants auront l’opportunité de monter sur scène et de devenir de véritables magiciens en herbe. C’est un élément clé qui rend ce spectacle unique ! Ce spectacle propose une double lecture : il est bien évidemment divertissant pour les enfants, mais également très apprécié par les adultes qui les accompagnent ! Tout public à partir de 3 ans (conseillé 5 ans pour profiter de tous les numéros) Durée : 1h10 Représentations du 19 au 23 février 2026

Sémaphore – Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

02 43 29 87 53 https://semaphore-nantes.fr/ contact@semaphore-nantes.fr https://www.billetweb.fr/lenfant-magicien-nantes-44