L’enfant qui n’a pas peur des loups, mais très peur de grandir 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

L’enfant qui n’a pas peur des loups, mais très peur de grandir

Mercredi 18 mars 2026 à partir de 14h30.

Samedi 21 mars 2026 à partir de 14h30.

Mercredi 25 mars 2026 à partir de 14h30.

Samedi 28 mars 2026 à partir de 14h30. 16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Nouvelle création, à partir de 4 ans

Cette histoire se présente comme un conte initiatique.Enfants

Nouvelle création, à partir de 4 ans

Cette histoire se présente comme un conte initiatique.



Jeanne est une petite fille solitaire. Elle aime jouer à “avoir peur” et s’inventer des histoires. Dans son univers onirique, il se trouve que le loup, animal emblématique et terrifiant des contes, est là. Mais ce loup là ne fait pas peur. Il est même attachant malgré ses airs sérieux et sa colère à l’égard des hommes. Jeanne se moque facilement. Elle se sent forte. Pourtant, une chose terrifie l’enfant… une chose qu’elle a du mal à s’avouer. Jeanne a terriblement peur de grandir.

Mais quoi de plus normal ?



Le loup, comme une figure paternelle, explique à Jeanne que certaines peurs sont très avouables. Et que lui même… a un petit peu peur parfois. Avouer ses peurs voilà un premier pas de fait pour les affronter.



CHANT DU LOUP

“ On ne vient pas seul au monde

Solitaire on le devient

Mais toujours on se souvient

De cette force extraordinaire.

La force d’être soi au milieu des siens.

La force d’être soi. ” .

16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

New creation, from age 4

This story is an initiation tale.

German :

Neue Kreation, ab 4 Jahren

Diese Geschichte präsentiert sich als Initiationsmärchen.

Italiano :

Nuova creazione, dai 4 anni

Questa storia è un racconto di iniziazione.

Espanol :

Nueva creación, a partir de 4 años

Esta historia es un cuento de iniciación.

