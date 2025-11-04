L’Enfant Sauvage Quai des Arts Argentan

L’Enfant Sauvage

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne

Début : 2025-11-04 20:00:00

fin : 2025-11-04 21:00:00

Un homme ordinaire raconte l’histoire d’Alice, une enfant abandonnée.

On a trouvé une enfant sauvage sur la place du Jeu de balle, abandonnée après la brocante. Ses cris s’entendaient de loin, on la voyait se mordre et saliver comme une bête .

Au milieu de la foule et de l’indifférence, un homme s’intéresse à cette enfant, tente de l’arracher à l’oubli. Ce qu’il nous raconte, c’est la réalité qu’il découvre derrière les mots, les siens et ceux qu’on lui impose sans toujours en comprendre le sens exact accueil d’urgence, juge de famille, père, enfant, administration,

aide sociale à l’enfance, adoption…

Dans ce monologue poignant, l’homme qui raconte, anti-héros par excellence, se retrouve au cœur de la société et de ses dysfonctionnements et tente d’y retrouver un peu d’humanité. .

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 39 69 00 contact@quaidesarts.fr

