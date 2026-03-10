L’Enfant Sauvage Ciné Club du Ried

1 Rue de l’Église Porte du Ried Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10 19:30:00

fin : 2026-04-10 22:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Projection du film L’enfant Sauvage de François Truffaut, film de 1970.

Le Ciné Club du Ried vous propose

L’Enfant Sauvage de François Truffaut, film de 1970

Dans une forêt de l’Aveyron, un enfant vivant à l’état sauvage est capturé par des paysans. Il est d’abord placé dans un centre de sourds-muets, où il devient l’objet de toutes les curiosités. Lorsque les autorités décident de le transférer dans un asile pour enfants, le docteur Itard s’y oppose et décide de l’accueillir dans sa maison des Batignolles, afin de l’aider à développer ses facultés intellectuelles et sa sensibilité.

Le film sera précédé d’une présentation et suivi d’un débat.

Possibilité d’achat de la carte de membre à 4€ pour le film

Petite restauration sur place .

1 Rue de l’Église Porte du Ried 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 7 89 21 07 65 swanson@laposte.net

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English :

Screening of François Truffaut’s 1970 film L’enfant Sauvage .

L’événement L’Enfant Sauvage Ciné Club du Ried Porte du Ried a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme de Colmar