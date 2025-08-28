L’Enfant sauvage • théâtre des Îlets – CDN de Montluçon Centre hospitalier de Moulins-Yzeure Moulins

Début : 2025-08-28T11:00:00 – 2025-08-28T12:00:00

Fin : 2025-08-28T15:00:00 – 2025-08-28T16:00:00

Rencontre de l’équipe artistique & lecture mise en espace avec les comédiennes de la Jeune Troupe du texte « L’Enfant sauvage » de Bruno Castan & mis en jeu par Pascal Antonini • avec les personnes âgées des EHPAD Les Cèdres et Les Tilleuls

– 11h-12h : rencontre des artistes avec les personnes âgées des EHPAD Le Cèdre et Le Tilleul

– 15h-16h : « L’Enfant sauvage » • B.Castan, P.Antonini / lecture mise en espace

Au début du 19e siècle, un enfant capturé dans une forêt est examiné et déclaré idiot. Le docteur Villeneuve réfute ce diagnostic et l’accueille pour en faire l’éducation et démontrer que l’enfant a besoin du contact des autres pour s’épanouir. Des relations fragiles et précieuses se tissent…

• texte Bruno Castan (éditions Théâtrales) • mise en jeu Pascal Antonini • avec la Jeune Troupe des Îlets : Justine Agnely, Mathilde Fandre & Sophie Osmond-Nauze

• en partenariat avec les EHPAD Les Cèdres et Les Tilleul • Centre hospitalier Moulins-Yzeure (03100)

• production théâtre des Îlets – CDN de Montluçon – région AURA

Centre hospitalier de Moulins-Yzeure 10 av Général de Gaulle, 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

