L’enfer d’artois Ablain-Saint-Nazaire

L’enfer d’artois Ablain-Saint-Nazaire samedi 6 décembre 2025.

L’enfer d’artois

2 Place Notre-Dame de Lorette Ablain-Saint-Nazaire Pas-de-Calais

Tarif : 48 – 48 – 48 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

L’ENFER D’ARTOIS est une course qui se déroule sur 6h00 avec un parcours en boucle de 9k180 et 400 D+.

Le principe est de faire la boucle autant de fois que possible !

Une succession de montées et de descentes, de relances, de chemins et de sentiers qui retracent l’histoire de cette bataille qui aura duré 12 mois ,un parcours exigeant au fur et à mesure des tours, au mois de décembre, l’ennemi c’est la boue !

2 Place Notre-Dame de Lorette Ablain-Saint-Nazaire 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France contact@artoistrailchallenge.fr

English :

L’ENFER D’ARTOIS is a 6h00 race with a 9k180 loop and 400 D+.

The idea is to do the loop as many times as possible!

A succession of climbs and descents, relaunches, paths and trails that retrace the history of this battle that lasted 12 months, a demanding course with each lap, in the month of December, the enemy is the mud!

German :

L’ENFER D’ARTOIS ist ein Rennen, das über 6.00 Uhr mit einem Rundkurs von 9k180 und 400 D+ stattfindet.

Das Prinzip besteht darin, den Rundkurs so oft wie möglich zu durchlaufen!

Eine Folge von Steigungen und Gefällen, Verschnaufpausen, Wegen und Pfaden, die die Geschichte dieser 12 Monate dauernden Schlacht nachzeichnen, eine Strecke, die von Runde zu Runde anspruchsvoller wird

Italiano :

L’ENFER D’ARTOIS è una gara di 6 ore con un percorso di 9k180 e 400 D+.

L’idea è quella di percorrere l’anello il maggior numero di volte possibile!

Un susseguirsi di salite e discese, ripartenze, sentieri e piste che ripercorrono la storia di questa battaglia durata 12 mesi, un percorso impegnativo ad ogni giro, nel mese di dicembre, il nemico è il fango!

Espanol :

La ENFER D’ARTOIS es una carrera de 6 horas con un bucle de 9k180 y 400 D+.

¡La idea es hacer el bucle tantas veces como sea posible!

Una sucesión de subidas y bajadas, reanudaciones, senderos y pistas que rememoran la historia de esta batalla que duró 12 meses, un recorrido exigente en cada vuelta, en el mes de diciembre, ¡el enemigo es el barro!

