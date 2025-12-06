L’Enfer d’Artois Ablain-Saint-Nazaire

L’Enfer d’Artois

2 Place Notre-Dame de Lorette Ablain-Saint-Nazaire Pas-de-Calais

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Bienvenue dans le Pas de Calais ! Nous sommes dans l’Artois, située sur la colline de Notre Dame de Lorette, un des plateaux les plus élevés de l’Artois… Tous les ingrédients sont réunis pour la dernière course de l’Artois Trail Challenge.

L’ENFER D’ARTOIS est une course qui se déroule sur 6h00 avec un parcours en boucle de 9k180 et 400 D+.

Le principe est de faire la boucle autant de fois que possible !

Une succession de montées et de descentes, de relances, de chemins et de sentiers qui retracent l’histoire de cette bataille qui aura duré 12 mois ,un parcours exigeant au fur et à mesure des tours, au mois de décembre, l’ennemi c’est la boue ! .

2 Place Notre-Dame de Lorette Ablain-Saint-Nazaire 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 82 93 26 11 contact.leda@artoistrailchallenge.fr

Welcome to the Pas de Calais! We’re in the Artois region, on the hill of Notre Dame de Lorette, one of the highest plateaus in the Artois? All the ingredients are here for the final race of the Artois Trail Challenge.

Willkommen in der Region Pas de Calais! Wir befinden uns im Artois, auf dem Hügel von Notre Dame de Lorette, einem der höchsten Plateaus des Artois? Alle Zutaten für das letzte Rennen der Artois Trail Challenge sind vorhanden.

Benvenuti nel Pas de Calais! Siamo nella regione dell’Artois, sulla collina di Notre Dame de Lorette, uno degli altopiani più alti dell’Artois? Ci sono tutti gli ingredienti per la gara finale dell’Artois Trail Challenge.

¡Bienvenido al Paso de Calais! Estamos en la región de Artois, en la colina de Notre Dame de Lorette, una de las mesetas más altas de Artois? Todos los ingredientes están ahí para la carrera final del Artois Trail Challenge.

