L’ENFERMÉ.E Montpellier

L’ENFERMÉ.E

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Un voyage intérieur bouleversant, où la quête de sens se mêle à la douleur de l’enfermement.

Axelle est confinée dans son appartement d’étudiante pendant la pandémie.

Face à la solitude et à ses pensées intérieures, elle se confronte à ses peurs, ses incertitudes et ses aspirations.

Alors que sa santé mentale se dégrade en même temps que ses relations sociales, Axelle cherche à retrouver un sens dans un monde de plus en

plus incertain.

Une présence étrange, insolite et réconfortante l’invite à entreprendre un voyage intérieur pour redéfinir son rapport à la vie et à ses rêves.

Cette pièce est un hymne à l’univers intérieur de chacun de nous, trésor essentiel pour faire face aux défis de la vie.

Théâtre Contemporain

Durée 1h15 à partir de 15 ans .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

English :

A shattering inner journey, where the quest for meaning mingles with the pain of confinement.

Axelle is confined to her student apartment during the pandemic.

Faced with solitude and inner thoughts, she confronts her fears, uncertainties and aspirations.

