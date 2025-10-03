L’ENFEUILLEMENT DU MONDE Teyran

L’ENFEUILLEMENT DU MONDE Teyran vendredi 3 octobre 2025.

L’ENFEUILLEMENT DU MONDE

Cour du Charron Teyran Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Notre regard sur le vivant évolue l’arbre n’est plus seulement une ressource, mais un être complexe, sensible et actif au cœur de son environnement. Ce film nous invite à redécouvrir cet univers, jusqu’à ses feuilles elles-mêmes. Projection en présence de Jean-Pierre Duval.

Réalisation Jean-Pierre Duval · Scénario Jacques Tassin · Museo Production 2025

Cour du Charron Teyran 34820 Hérault Occitanie +33 4 67 16 19 13 resaculture@ville-teyran.fr

English :

Our view of living things is changing: trees are no longer just resources, but complex, sensitive and active beings at the heart of their environment. This film invites us to rediscover this universe, right down to the leaves themselves. Screening in the presence of Jean-Pierre Duval.

Director: Jean-Pierre Duval Script: Jacques Tassin Museo Production 2025

German :

Unser Blick auf das Lebendige verändert sich: Der Baum ist nicht mehr nur eine Ressource, sondern ein komplexes, sensibles und aktives Wesen inmitten seiner Umwelt. Dieser Film lädt uns dazu ein, dieses Universum neu zu entdecken, bis hin zu den Blättern selbst. Vorführung in Anwesenheit von Jean-Pierre Duval.

Regie: Jean-Pierre Duval Drehbuch: Jacques Tassin Museo Production 2025

Italiano :

La nostra visione degli esseri viventi sta cambiando: gli alberi non sono più solo una risorsa, ma un essere complesso, sensibile e attivo al centro del proprio ambiente. Questo film ci invita a riscoprire questo universo, fino alle foglie stesse. Proiezione in presenza di Jean-Pierre Duval.

Regia: Jean-Pierre Duval Sceneggiatura: Jacques Tassin Produzione Museo 2025

Espanol :

Nuestra visión de los seres vivos está cambiando: los árboles ya no son sólo un recurso, sino un ser complejo, sensible y activo en el corazón de su entorno. Esta película nos invita a redescubrir este universo, hasta las mismas hojas. Proyección en presencia de Jean-Pierre Duval.

Dirección: Jean-Pierre Duval Guión: Jacques Tassin Museo Production 2025

