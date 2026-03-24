LENG’A HUM! Camion de collectage et projection documentaire Espace Culturel du Pays de Nay Nay

LENG’A HUM! Camion de collectage et projection documentaire

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

9h30-17h Avec le camion ÉCOUTER-PARLER, laboratoire mobile des langues, qui sillonne le territoire pour faire découvrir les langues parlées en France et inviter les participants à contribuer au Portrait sonore de la France, venez pousser la porte du camion et installez-vous confortablement pour un café conversation . Seul ou à plusieurs, en famille ou entre amis, venez y tester les jeux sonores, vous immerger dans la diversité de la langue et contribuer au portrait sonore de la France !

20h30 Projection film Une langue en plus .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 96 11 20 vathahum@gmail.com

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English : LENG’A HUM! Camion de collectage et projection documentaire

L’événement LENG’A HUM! Camion de collectage et projection documentaire Nay a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay