LENG’A HUM! Présentation livre du Dictionnaire des tournures et formules gasconnes d’Hubert Dutech

Bibliothèque Municipale de Bordes Bordes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Présentation et rencontre avec l’auteur Hubert Dutech, écrivain de noste dont le travail est centré sur l’histoire et la langue du Béarn et de la Gascogne.

Auto-édité en 2022, ce livre traite de la grande famille des expressions gasconnes, qui contribue à donner une autre dimension à la langue en la pimentant, y compris les locutions, proverbes et certaines citations particulières. Voyagez dans la richesse de la langue en compagnie de son auteur ! .

Bibliothèque Municipale de Bordes Bordes 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 96 11 20 vathahum@gmail.com

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English : LENG’A HUM! Présentation livre du Dictionnaire des tournures et formules gasconnes d’Hubert Dutech

L’événement LENG’A HUM! Présentation livre du Dictionnaire des tournures et formules gasconnes d’Hubert Dutech Bordes a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay