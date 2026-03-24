LENG’A HUM! Présentation livre du Dictionnaire des tournures et formules gasconnes d’Hubert Dutech Bordes

LENG'A HUM! Présentation livre du Dictionnaire des tournures et formules gasconnes d’Hubert Dutech Bibliothèque Municipale de Bordes Bordes 2026-04-07

LENG’A HUM! Présentation livre du Dictionnaire des tournures et formules gasconnes d’Hubert Dutech Bordes mardi 7 avril 2026.

LENG’A HUM! Présentation livre du Dictionnaire des tournures et formules gasconnes d’Hubert Dutech

Bibliothèque Municipale de Bordes Bordes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07

Date(s) :
2026-04-07

Présentation et rencontre avec l’auteur Hubert Dutech, écrivain de noste dont le travail est centré sur l’histoire et la langue du Béarn et de la Gascogne.
Auto-édité en 2022, ce livre traite de la grande famille des expressions gasconnes, qui contribue à donner une autre dimension à la langue en la pimentant, y compris les locutions, proverbes et certaines citations particulières. Voyagez dans la richesse de la langue en compagnie de son auteur !   .

Bibliothèque Municipale de Bordes Bordes 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 96 11 20  vathahum@gmail.com

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