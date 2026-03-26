LENG’A HUM! Présentation Livre LA CHÉLIDOINE ESPACE CULTUREL PAYS DE NAY Nay
LENG’A HUM! Présentation Livre LA CHÉLIDOINE ESPACE CULTUREL PAYS DE NAY Nay samedi 4 avril 2026.
LENG’A HUM! Présentation Livre LA CHÉLIDOINE
ESPACE CULTUREL PAYS DE NAY 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
– 10h Jeux de société.
– 11h Présentation livre “La Chélidoine” de Jacolet Abadie Présentation par le CLAAB d’Assat.
Il ne s’agit pas d’un énième pavé sur la botanique, mais d’un ouvrage haut en couleurs écrit d’une plume débridée et impertinente, enjouée et railleuse. Les plantes racontent des histoires partagées avec les habitants de Gascogne.
Ce livre, unique, a été écrit par Jacolet Abadie, aveugle, qui a décrit l’univers des plantes avec des mots riches en couleurs et senteurs. Pendant 5 ans, il a été aidé par des amis passionnés de botanique. Ce n’est pas un livre classique sur la botanique, mais un ouvrage vivant, rempli de dictons, légendes et traditions en français et gascon, offrant une nouvelle perspective sur le monde végétal. .
ESPACE CULTUREL PAYS DE NAY 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 96 11 20 vathahum@gmail.com
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English : LENG’A HUM! Présentation Livre LA CHÉLIDOINE
L’événement LENG’A HUM! Présentation Livre LA CHÉLIDOINE Nay a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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